Immatricolazioni all'Università di Parma: oltre 2mila persone hanno presentato domanda per i corsi ad accesso cronologico

Sono più che positivi i numeri della giornata d’avvio delle immatricolazioni 2020-2021 all’Università di Parma: i 9 corsi ad accesso in ordine cronologico con valorizzazione del merito sono stati cliccatissimi.

«Anche se non si possono certo tirare le somme oggi, né parlare di un dato che fa tendenza, possiamo dire che l’andamento di questa prima giornata è stato confortante – commenta il Rettore Paolo Andrei –. Il nostro Ateneo, così come l’intero sistema universitario italiano, si sta fortemente impegnando per garantire il diritto allo studio e per fare in modo che le attività didattiche del prossimo anno accademico possano riprendere con rinnovato slancio. Questi primi dati sono senz’altro incoraggianti, e testimoniano che l’Università di Parma sta mantenendo la sua capacità di attrazione. Ovviamente, dobbiamo attendere l’evoluzione delle prossime settimane, ma l’avvio ci fa ben sperare».

Alle ore 18 di oggi sono 2020 le persone che hanno presentato domanda d’iscrizione a fronte di 1387 posti complessivi a disposizione per i corsi a numero programmato locale.

Si ricorda che i posti disponibili (dato comprensivo degli studenti extracomunitari) sono così ripartiti:

· Biologia 199 posti

· Biotecnologie 110 posti

· Chimica 144 posti

· Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 133 posti

· Costruzioni Infrastrutture e Territorio 50 posti

· Farmacia 179 posti

· Scienze Motorie, Sport e Salute 251 posti

· Scienze e Tecnologie Alimentari 133 posti

· Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali 188 posti

Per questi corsi la procedura di iscrizione on line resta comunque aperta fino alle 12 del 24 luglio.

L’Ateneo ricorda che il codice numerico identificativo (assegnato agli studenti con la procedura d’immatricolazione) non corrisponde alla posizione in graduatoria. La posizione in graduatoria sarà infatti calcolata sulla base sia dell'ordine cronologico di iscrizione sia del voto di maturità (che potrà essere inserito fino alle 12 del 24 luglio).

La pubblicazione della graduatoria avverrà il 30 luglio 2020 (ore 12) sul sito www.unipr.it.

Alle 18 di oggi hanno inoltre preso il via anche le iscrizioni per i 59 corsi a libero accesso, che rimarranno aperte fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per accedere alla procedura d’immatricolazione, dalla home page del sito web di Ateneo www.unipr.it occorre cliccare sul banner “Iscrizioni on line” www.unipr.it/iscrizioni.