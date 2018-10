Imparare a difendersi: a Felino un corso per ragazzi dai 7 ai 16 anni

L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Felino promuove la quarta edizione del corso di autodifesa per ragazzi e ragazze "Educazione alla sicurezza e alla protezione personale": 4 incontri per imparare a difendersi rivolti a giovanissimi e adolescenti dagli 7 ai 16 anni.

Gli incontri si terranno dal 5 al 26 novembre 2018 in Sala Civica "Amoretti" e nell'ampliamento della Scuola Secondaria di I grado di Felino. Sono previsti due gruppi: uno per bambini dai 7 agli 11 anni ed un altro per ragazzi dai 12 ai 16 anni. Come per le scorse edizioni, i docenti saranno Marta Viappiani, psicologa d'emergenza, e Andrea Bisaschi, esperto in sicurezza personale. In occasione del primo incontro, sarà presente anche il Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Pedemontana Parmense Franco Drigani.

Gli argomenti trattati nel corso degli incontri saranno i seguenti:

come diventare invulnerabile: vittime mai

la paura, la nostra migliore amica: un'emozione che ci salva la vita

prevenire è meglio di curare: strategie per diminuire la propria vulnerabilità

pre-conflitto: come gestire un diverbio, tecniche di mediazione

autoprotezione: strategie e tecniche per la propria incolumità contro bullismo e cyber-bullismo

Il calendario prevede incontri nelle date del 5, 12, 19 e 26 novembre con orari diversi a seconda del gruppo. Per il gruppo 7-11 anni, gli incontri di lunedì 5 e 12 novembre 2018 si terranno dalle 17.30 alle 19.30 presso l’Ampliamento Scuola Secondaria di 1° grado

e lunedì 19 e 26 novembre 2018 dalle 16.45 alle 18.45 presso la Sala Civica “R. Amoretti”.

Il gruppo 12-16 anni si incontrerà lunedì 5 e 12 novembre 2018 dalle 16.45 alle 18.45 presso Sala Civica “R. Amoretti” e lunedì 19 e 26 novembre 2018 dalle 17.30 alle 19.30 presso l’ampliamento Scuola secondaria di 1° grado.

Il costo del corso è di 50 euro. Le iscrizioni sono già aperte e si effettuano presso

l'Ufficio Cultura del Comune di Felino nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle 13,00.

I pagamenti si effettuano tramite POS oppure tramite bonifico bancario IBAN IT79U0623065720000056729061. Per informazioni: tel. 0521 335949 email: e.cisarri@comune.felino.pr.it