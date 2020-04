In arrivo l’SMS del Comune per la prima tranche di buoni spesa

Conclusa l’istruttoria della prima tranche di domande di buoni spesa, per un ammontare di circa 1100, pervenute sia on line che mediante richiesta telefonica ai Poli territoriali, è in fase di avvio l’inoltro di SMS con i codici per l’utilizzo dei buoni elettronici tramite l’APP dedicata. L’elenco dei negozi e dei punti vendita abilitati è pubblicato di seguito.

Nel periodo dal 3 al 10 aprile le domande ricevute on line sono state oltre 4.500. A queste devono essere aggiunte quelle ricevute per telefono dagli operatori, da parte di chi è sprovvisto di computer. I buoni sono prodotti da EDENRED, Società con cui il Comune ha stipulato un accordo per la gestione dei Buoni Spesa. Per l’utilizzo dei buoni in formato elettronico dovrà essere scaricata l’APP telefonica Ticket Restaurant Mobile, attivabile seguendo le istruzioni dell’apposito manuale di Edenred che può essere scaricato dal sito comunale e che si trova in calce al presente comunicato. Nel caso si riscontrino difficoltà a scaricare l’app. oppure nell’uso dei buoni elettronici, è possibile contattare il numero verde di assistenza al cittadino di Edenred 800 085 557, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20.

Per chi non ha optato per l’utilizzo dell’APP, saranno disponibili I buoni spesa in formato cartaceo, al momento in fase di produzione. Si darà quindi ulteriore e successiva comunicazione sempre via sms ai beneficiari con l’indicazione delle modalità di consegna. Sono in corso di elaborazione tutte le rimanenti richieste presentate fino alle ore 13.30 del 10 aprile e nei prossimi giorni verrà data comunicazione ai beneficiari sempre con la modalità del sms. Rimangono attivi i numeri 0521/ 218970 - 339/ 6859982 prioritariamente per i cittadini che si trovano in condizioni di bisogno alimentare (o di farmaci) e non possono muoversi da casa per fare spesa e necessitano quindi di un servizio di spesa/generi alimentari a domicilio.

Per emergenze alimentari estreme è possibile fare riferimento a questi stessi numeri.

BUONI SPESA COMUNE DI PARMA: Elenco negozi e punti vendita convenzionati con EdenredItalia nei quali è possibile utilizzare l’APP e i buoni spesa cartacei erogati dal Comune di Parma ai sensi dell’ordinanza di protezione civile n. 658 del 29.3.2020 – Elenco in aggiornamento in base al procedere delle adesioni di ulteriori esercizi commerciali

AL BORGO BORGO BASINIO BASINI 4/C PARMA ALIMENTARI SALUMERIA LA ROCCA VIA EMILIO LEPIDO 1/C PARMA ALIMENTARI CASA DEL FORMAGGIO STRADA NINO BIXIO 106/C PARMA ALIMENTARI CENTRO FRESCHI BACCANELLI VIA LA SPEZIA 216 PARMA ALIMENTARI CONAD LARGO FERRUCCIO PARRI 37/E PARMA SUPERMERCATO CONAD LARGO LUCHINO VISCONTI 1/A PARMA SUPERMERCATO CONAD VIA BRUNO SCHREIBER 15/E PARMA SUPERMERCATO CONAD VIA FERDINANDO VIETTA 4/A/B SAN PANCRAZIO PR SUPERMERCATO CONAD VIA GIOVENALE 2/A PARMA SUPERMERCATO CONAD VIA GUIDO ROSSA 12/A PARMA SUPERMERCATO CONAD VIA VENEZIA 40 PARMA SUPERMERCATO CONAD VIALE PIACENZA 25/A PARMA SUPERMERCATO CONAD CITY STRADA XXII LUGLIO 27/C PARMA SUPERMERCATO CONAD MARGHERITA VIA VIENNA 2 PARMA ALIMENTARI COOP VIA JACOPO ZANGUIDI 2 PARMA SUPERMERCATO COOP VIALE ANTONIO GRAMSCI 26 PARMA SUPERMERCATO COOP VIALE ANTONIO GRAMSCI 41/A PARMA SUPERMERCATO CRAI VIA CASSIO PARMENSE 8/C PARMA ALIMENTARI CRUDO PARMA VIA SILVIO PELLICO 13/A. PARMA SUPERMERCATO ESSELUNGA – PAE VIA EMILIA EST 230/A PARMA SUPERMERCATO ESSELUNGA – PAT STRADA TRAVERSETOLO SNC PARMA SUPERMERCATO ESSELUNGA – PEO VIA EMILIA OVEST SNC PARMA SUPERMERCATO FORMAGGERIA RASTELLI STRADA EUGENIO COPELLI 2/E PARMA ALIMENTARI GARIBALDI STRADA GIUSEPPE GARIBALDI 42 PARMA ALIMENTARI GRECI VIA EMILIO LEPIDO 145/A SAN PROSPERO PR ALIMENTARI DEGUSTERIA BORGO PALMIA 2/B PARMA ALIMENTARI IPERCOOP LARGO ALFREDO BOTTAI SNC PARMA SUPERMERCATO IPERCOOP VIA SAN LEONARDO 69/A PARMA SUPERMERCATO LA BECCHERIA VIA GIOSUE’ CARDUCCI 18/A PARMA MACELLERIA LA PROSCIUTTERIA NOI DA PARMA STRADA LUIGI CARLO FARINI 9/C PARMA ALIMENTARI MACELLERIA MODERNA/GASTR.SALUM VIA EMILIA EST 11/A PARMA MACELLERIA PAM VIA SILVIO PELLICO 20/A PARMA SUPERMERCATO SAPORI & DINTORNI PIAZZA DELLA GHIAIA 3/G PARMA SUPERMERCATO ECU DISCOUNT VIA SAMUEL MORSE 14/A PARMA SUPERMERCATO SIGMA VIALE ANTONIO GRAMSCI 9 PARMA SUPERMERCATO SUPER CRAI BORGO FELINO 3 PARMA ALIMENTARI UNES VIA GIUSEPPE TARTINI SNC PARMA SUPERMERCATO UNES VIA EMILIA EST 7/B PARMA SUPERMERCATO UNES PARMA BARILLA LARGO FAUSTO BOCCHI 9/A PARMA SUPERMERCATO SALUMERIA VERDI STRADA GIUSEPPE GARIBALDI 69/A PARMA ALIMENTARI INTERSPAR VIA TEBALDI 14/A PARMA SUPERMERCATO ZABO FORM CASEIFICIO STR. LANGHIRANO 264 PARMA ALIMENTARI SUPER DAY STR. MATTEO RENATO IMBRIANI 53 PARMA SUPERMERCATO CARREFOUR VIA GIUSEPPE VERDI 16 PARMA SUPERMERCATO BOLPETTA BORGO PALMIA 4/A PARMA ALIMENTARI

