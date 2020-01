In arrivo una nuova palestra e nove nuove aule nel Campus di via Toscana

La Provincia ha in programma la costruzione di una nuova palestra e di 9 nuove aule nel Campus di via Toscana a Parma.

Il progetto è stato presentato oggi in Provincia, a Palazzo Giordani da: il Presidente della Provincia Diego Rossi, il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina, il Dirigente del Servizio Patrimonio della Provincia di Parma dott. Andrea Ruffini e la responsabile dell’Ufficio Edilizia scolastica ing. Paola Cassinelli, il Dirigente scolastico del Liceo Bertolucci Aluisi Tosolini, il progettista arch. Gianluca Pelizzi

L’intervento prevede: una nuova palestra di tipo B1 per ospitare un campo regolamentare da basket, spogliatoi con bagni e docce per studenti, locale insegnante, infermeria e deposito; 9 nuove aule (3 al piano terra e 6 al piano primo), una sala insegnanti, servizi e locali accessori. Importo complessivo dell’intervento è di euro 3.500.000, finanziato dalla Provincia di Parma. Tempi previsti di realizzazione: 18-24 mesi.

“Stiamo dando concrete risposte all’esigenza di nuovi spazi per far fronte alla crescita della popolazione scolastica, che perdurerà per circa un decennio – afferma il Presidente della Provincia Diego Rossi – Poche settimane fa abbiamo presentato l’intervento della scuola Sanvitale, e oggi il finanziamento di questa nuova realizzazione in via Toscana, e altre progettazioni sono in corso. Sono la realizzazione concreta della nostra programmazione di questi mesi, che dà conto della grande attenzione della Provincia al mondo della scuola e della formazione.”

“Nel programma di mandato sono chiare linee di indirizzo in base alle quali si sta operando – aggiunge il Delegato provinciale all’Edilizia scolastica Aldo Spina – Tra queste, è riconosciuta una priorità all’incremento degli spazi dedicati all’attività sportiva scolastica, con l’impegno a realizzare nuove strutture nel capoluogo, in cui attualmente molti studenti devono svolgere le attività al di fuori dei loro istituti. Siamo particolarmente soddisfatti di presentare quale prima realizzazione una struttura che si inserirà organicamente all’interno del Campus di via Toscana, in cui, grazie al positivo impulso generato da dirigenti e docenti, negli ultimi anni si sta prefigurando la visione di una scuola sempre più aperta ai bisogni della comunità.”

“Finalmente la Provincia è tornata in gioco - dichiara il Dirigente scolastico del Liceo Bertolucci Aluisi Tosolini – e interviene su un aspetto fondamentale, quello dell’edilizia scolastica, proprio dove da due anni le quattro scuole di quell’area, l’Itis Da Vinci, il liceo Bertolucci, l’Ipsia Levi e il Giordani, hanno dato vita al Campus di Via Toscana: Blu Parma. Cambia il modo di utilizzare la scuola, gli spazi sono a servizio di tutti, l’idea di una nuova palestra e di nove nuove aule è una risposta importante a una esigenza di spazi sportivi, laboratoriali e anche al servizio della popolazione.”