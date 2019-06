inaugurano i nuovi locali del centro diurno e del centro socio-occupazionale di traversetolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Inaugureranno sabato 22 giugno, alle ore 11, i nuovi locali del centro diurno e del centro socio-occupazionale negli spazi di proprietà del Comune di Traversetolo nell’area del Lido Valtermina, in via Pezzani 45/a e 45/b. Le nuove strutture, che concretizzano l'attenzione dell'Amministrazione comunale al benessere delle fasce più fragili della popolazione, sono state realizzate per migliorare la qualità dei servizi rivolti ad anziani e a persone con disabilità e per rispondere in modo più efficace ai loro bisogni, in spazi più moderni, ampi, accoglienti e funzionali. La nuova collocazione di per sé rappresenta un valore aggiunto, inserita in un contesto multi-servizi, in un’area verde e pedonale, adiacente a strutture sportive, tra cui il Palagym. Si aggiungono spazi dedicati, come un piccolo locale da parrucchiera, mentre la posizione consentirà, tra l’altro, di lavorare meglio su socializzazione e attività motoria. A tagliare il nastro saranno il sindaco di Traversetolo Simone Dall’Orto e l'assessore alla Sanità e ai servizi sociali Miriam Amatore. Con loro, ci saranno i rappresentanti della Regione Emilia – Romagna e di Fondazione Cariparma, che hanno contribuito finanziariamente alla realizzazione delle strutture, dell’Azienda Pedemontana Sociale, che gestisce il centro diurno, e della cooperativa sociale Gruppo Scuola, che ha in carico il centro socio-occupazionale in collaborazione con l’associazione “ConTatto”, specializzata in riuso, recupero arredi e oggettistica. L’attivazione dei nuovi centri è un risultato che Traversetolo aspettava da tempo: oltre due anni di lavori, a cura dell’Ufficio tecnico comunale e delle ditte Icoed srl di Modena e Menegalli Franco di Parma, e oltre 345mila euro, di cui più di 172 mila da contributo della Regione Emilia - Romagna. Importante il doppio finanziamento elargito da Fondazione Cariparma: 50 mila euro per partecipare a realizzare la struttura nel suo complesso e altri 50 mila per cofinanziare gli arredi. Centro diurno per anziani Il nuovo centro diurno è andato a sostituire, dal 3 giugno, quello precedentemente in funzione in via Don Minzoni 16, ormai inadeguato alle esigenze degli anziani del posto. Gestito da Azienda Pedemontana Sociale, può accogliere fino a 16 anziani residenti a Traversetolo, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.30. Sono presenti 4 operatori a tempo pieno più uno part time, una responsabile delle attività assistenziali, un’infermiera, un fisioterapista. Il servizio offre all’anziano la possibilità di rimanere nel proprio contesto di vita e garantisce alla sua famiglia un supporto nell’impegno e nel lavoro di cura. La finalità principale è quella di ridurre ed evitare l’emarginazione e l’isolamento e, conseguentemente, il rischio dell’accentuarsi della non autosufficienza. Le attività sono di socializzazione, animazione, mobilizzazione, stimolazione cognitiva e di cura alla persona. L’accesso avviene tramite Servizio sociale dell’Azienda Pedemontana Sociale. Centro socio-occupazionale per persone con disabilità Il centro socio-occupazionale (in fase di trasloco dai locali in via Toscanini) accoglie persone adulte con disabilità grave o disabili minorenni che abbiano terminato l’obbligo scolastico e formativo. La nuova struttura è stata predisposta come centro socio-riabilitativo diurno per disabili, tipologia assistenziale più intensiva del Cso, ma, al momento, verrà utilizzata come centro socio occupazionale, sulla base dell’attuale esigenza del territorio. Dispone di 8 posti “full time”, che consentono la frequenza di 12 utenti (alcuni in part time), 8 residenti nel Comune di Traversetolo, 4 negli altri Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense. Gli operatori della struttura sono in rapporto 1 a 3 con gli utenti Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali. Le attività che si realizzano sono quelle di raccolta, riciclo e riuso che l’associazione “ConTatto”, che gestisce la struttura con la cooperativa sociale Gruppo Scuola, svolge attraverso il proprio mercatino. Il laboratorio prevede attività manuali semplici, quali operazioni di pulizia, piccolo restauro di oggetti vari, che col tempo diventano più complesse (recupero materiali presso le abitazioni ecc). Si svolgono anche laboratori espressivi, psico-fisico-motori di riabilitazione, attività di cura dello spazio, esplorazioni del territorio. L’accesso avviene tramite Servizio sociale dell’Azienda Pedemontana Sociale.