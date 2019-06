Inaugurata l'accademia di motocross di Kiara Fontanesi

Il KF8 Mx Training ha tolto ufficialmente i veli davanti a sponsor, amici e partner in una calda serata di giugno. A Pontentaro, provincia di Parma, sono arrivati in tanti per vedere la struttura che ospiterà l’accademia Motocross voluta dalla sei volte campionessa del mondo Kiara Fontanesi.



Dopo l’aperitivo, gli ospiti sono rimasti colpiti dall’apertura ufficiale della sede che ospiterà gli atleti. Un complesso enorme, moderno all’interno del quale non manca nulla: sala riunioni, palestra, officina, banco prova e simulatore. Un lavoro enorme nell’allestimento che ha dato i suoi frutti, rendendo l’ambiente racing e confortevole nello stesso momento.



Non ci sono banchi di scuola, ma ci sono tutti gli elementi per formare i giovani che vogliono avvicinarsi al motocross e ai piloti che intendono fare un salto di qualità attraverso un percorso che abbraccia gli aspetti fisici, psicologici e tecnici.



Diversi i partner, tra cui Yamaha, di un progetto ambizioso e unico nel suo genere, che ha il desiderio di mettere in sella ragazzi dai cinque anni in su, facendo sfruttare appieno le potenzialità di ognuno dei piloti che da settembre inizieranno il percorso all’interno del KF8 Mx Training.



“Quando abbiamo aperto il portone per fare vedere agli ospiti la struttura, mi sono emozionata- ha raccontato Kiara Fontanesi- E vedere tutti gli amici e sponsor rimanere a bocca aperta e fare i complimenti è stato motivo di grande soddisfazione. Dopo la lunga fase di progettazione, il duro lavoro di tutti, siamo arrivati ad inaugurare. E siamo all’inizio, poi da settembre qui ci saranno ragazzi e ragazze che con noi inizieranno il loro percorso di crescita. Una sfida emozionante e ricca di stimoli, nella quale, metteremo in campo tutte le nostre conoscenze per dare ai ragazzi la miglior preparazione fisica, tecnica e psicologica. La nostra mission, mia, della mia famiglia e dei soci del progetto sarà quella di offrire il massimo ai nostri atleti e perché no farli crescere per dare loro la possibilità di fare carriera nel motocross”.



Dopo sei titoli mondiali e un'esperienza di oltre 20 anni nelle moto, Kiara insieme alla famiglia e a un gruppo di imprenditori locali ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza in un'accademia che accoglierà le nuove promesse a partire dai 5 anni, nella quale potranno prepararsi seguendo le orme della campionessa del mondo. Il programma di allenamento è senza dubbio intenso: i piloti infatti saranno sottoposti a sessioni tecniche, esercizi e test psicologici.



Oltre a spingere al massimo le moto, i ragazzi, impareranno a gestire il mezzo meccanico e il proprio corpo nel massimo rispetto della sicurezza e dell'integrità fisica. Inoltre, i preparatori atletici, oltre a potenziare il fisico si occuperanno anche di fare crescere i piloti dal punto di vista psicologico, attraverso la gestione dello stress e implementare la concentrazione.



Il percorso di crescita passerà dunque da tutti gli aspetti fondamentali per un pilota: preparazione fisica, psicologica, tecnica e nulla verrà lasciato al caso con un programma di allenamenti intenso, dalla palestra alla pista da motocross.



Ora, dopo la festa di inaugurazione, con tanto di torta celebrativa, lo staff della KF8 Mx Training proseguirà il lavoro in vista di settembre, inizio ufficiale dell’attività dell’accademia.



Per saperne di più della scuola www.kf8mxacademy.com