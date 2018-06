Inaugurato il nuovo parco di Vigatto

Un progetto partecipato dalla comunità, uno stanziamento di 450 mila euro da parte del Comune di Parma, una donazione di 9 mila metri quadri di proprietà di Raimondo Meli Lupi hanno portato alla realizzazione del nuovo Parco molto atteso dalla frazione di Vigatto. All’inaugurazione l’assessore alle Politiche di Pianificazione Sviluppo del Territorio e Opere Pubblica Michele Alinovi il progettista Alessandro Massera dello studio Gazza – Massera Architetti e Albino Carpi ingegnere di Parma Infrastrutture spa che ha avuto insieme a Marco Ferrari e Davide Bottazzi di Parma Infrastrutture in carico l’intervento hanno introdotto il taglio del nastro a cui hanno partecipato anche il Parroco di Vigatto Don Crispino Ngala, gli alunni della scuola primaria dell’I.C. Verdi e molti residenti.

Dopo l’inaugurazione della piazza Vicofertile e la posa della prima pietra della piazza di Corcagnano e del parco di San Prospero un nuovo tassello si è concretizzato oggi nel piano delle opere che interessano le frazioni. “E’ un momento di festa eccezionale” ha esordito Michele Alinovi prendendo la parola nella gioiosa iniziativa. “La comunità di Vigatto ha trovato un punto di riferimento importante per le sue famiglie, ha inaugurato un parco che polarizza le esigenze di una comunità. Devo ringraziare per questo risultato, per questa magnifica piazza verde“ ha proseguito l’assessore “Il Marchese Meli Lupi per la sua generosità, i tecnici del Comune, di Parma Infrastrutture e l’impresa esecutrice Muratori Emiliani per la loro professionalità, i CCV di Vigatto per la loro passione, i Carabinieri della Stazione di Vigatto e il Parroco che hanno partecipato a tutte le riunioni di coordinamento e hanno saputo tenere unita la comunità e vivo il dialogo con le istituzioni. Questo Parco è la prova che l’unione fa la forza, e una bella espressione di tutte le parti della sua comunità”.

Alinovi ha consegnato una targa commemorativa a Raimondo Meli Lupi che ha invitato tutti ad impegnarsi per mantenere in ordine la struttura inaugurata “Sta a noi mantenere questo patrimonio di comunità e un’ottima occasione per prove di educazione civile in cui far impegnare i nostri bambini”. Anche a Nadia Baldini, della Scuola Verdi, Alinovi ha consegnato un gagliardetto crociato coi colori di Parma “la metteremo all’ingresso della scuola come messaggio di vicinanza dell’Amministrazione alla nostra comunità e ai nostri bambini che saranno i fruitori principali del parco”. Stamattina ha preso vita un parco di comunità, ma anche un giardino storico che dando continuità al disegno Sette - Ottocentesco del Parco della Villa Meli Lupi darà valore e opportunità agli spazi pubblici del piccolo centro storico della frazione di Vigatto. “E’ un traguardo che ha visto un’importante partecipazione e non ha dimenticato i bisogni degli animali della frazione” ha detto Nicoletta Paci assessora con delega alla Partecipazione e al Benessere Animale “il parco dà nuovo volto a Vigatto, ha

previsto la messa in sicurezza di alcuni nodi infrastrutturali, e insieme alle opportunità di divertimento dei bambini e di socializzazione ha inserito anche un’ampia e attrezzata area cani per i quattro zampe di Vigatto.”

Intervento in verde, ma la realizzazione del parco, ha previsto infatti, anche la riorganizzazione del sistema viabilistico prevedendo un nuovo collegamento stradale tra via Cartiera e via Schianchi con l’interposizione di una rotatoria parzialmente sormontabile al loro incrocio, in modo da consentire a chi percorre via Schianchi in entrata di poter ritornare su Strada Martinella.

Al tempo stesso il tratto a fianco del muro della villa è stato trasformato in un percorso ciclopedonale protetto, dando maggiore continuità fisica e percettiva tra le due aree e il completo rifacimento della rete fognaria intorno al nuovo parco. In Via Schianchi è stato completato e allargato il marciapiede a nord in corrispondenza dell’incrocio con strada Martinella per garantire una maggiore sicurezza durante l’immissione e sono state realizzate aree sosta a sud, articolate con aiuole piantumate e un marciapiede. Un grande prato nel parco della Villa Meli Lupi, allestito per manifestazioni e per il gioco dei bimbi e di giochi per portatori di disabilità, un percorso salute e un’area cani, dune in terra trattate a prato che ricordano il paesaggio agrario e l’ambiente spontaneo del torrente Parma sono gli elementi architettonici realizzati dal progettista che al fine di creare un corretto rapporto percettivo e una completa fruibilità del parco ha previsto anche parcheggi e una piantumazione di essenze autoctone che avranno l’altezza media di un metro in fase di maturazione completa.

Cristian Salzano ed Oscar Pioli ex coordinatori dei CCV di Vigatto hanno concluso i discorsi ufficiali “siamo molto emozionati, questo giorno l’abbiamo sognato per tanto tempo. Teniamoci stretto questo risultato” hanno detto alle tante persone che hanno applaudito al taglio di nastro e ad un colorato lancio di palloncini colorati dalle dune.