Fiamme in un fienile di San Vitale Baganza: in fumo centinaia di balloni

Un grosso incendio si è sviluppato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio all'interno di un fienile di un'azienda agricola a San Vitale Baganza, lungo la strada comunale di Limido. Le fiamme si sono sviluppate verso le ore 4: l'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Parma che hanno lavoratore alcune ore per cercare di spegnere il rogo. L'intervento per la messa in sicurezza dell'area è proseguito anche nelle prime ore della mattinata di lunedì 25 maggio. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.

