Fiamme in un fienile a Madregolo: 150 balloni in fumo

Un incendio si è verificato nelle primissime ore della mattinata di lunedì 11 maggio a Madregolo, nel comune di Collecchio. Le fiamme hanno avvolto, per cause in corso di accertamento, un fienile con all'interno centinaia di balloni di fieno. Secondo le prime informazioni sarebbero andati in fumo 150 balloni di fieno. Sul posto è arrivata una squadra di Vigili del Fuoco che stanno lavorando per spegnere l'incendio e riportare la situazione alla normalità.

