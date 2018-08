Inceneritore: in arrivo 5 mila tonnellate di rifiuti da Genova

Nell'inceneritore di Parma verranno bruciate 5 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati provenienti da Genova. La parola d'ordine per bypasssare l'accordo appena raggiunto, tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Parma è 'emergenza smaltimento'. Il 2 agosto è stata approvata una delibera dalla Giunta regionale che dà il via libera allo smaltimento di 5 mila tonnellati di rifiuti provenienti da Genova e dai Comuni limitrofi. A fine luglio c'era stato l'accordo sull'autolimitazione a 130 mila tonnellate all'anno. Secondo l'assessore Benassi non si tratta di un deroga a quell'accordo perchè "all'interno dell'accordo stesso è previsto che in casi di emergenza, si possano bruciare altri rifiuti". Sta di fatto che i rifiuti dei vicini liguri sono in arrivo e non tutti sono d'accordo: Fabio Rainieri, consigliere regionale della Lega e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa ha protestato per la delibera ed ha parlato di una vera e propria "presa in giro" per i Comuni di Parma e di Piacenza: anche qui infatti arriveranno 5 mila tonnellate di rifiuti.