Colorno: rifiuti abbandonati nella piscina comunale e in una palestra

Ancora una volta siamo purtroppo costretti a documentare episodi di inciviltà. Da diverso tempo presso il parcheggio della piscina comunale del paese e del nuovo campo di calcio federale (inaugurato da poco), tra le griglie per le biciclette, si possono scorgere una moltitudine di rifiuti indifferenziati che vengono gettati a terra sull’asfalto vandalizzato dai graffiti, nonostante vi sia la presenza di un ampio cestino per i rifiuti. Medesimo trattamento è riservato alla zona della palestra Ferrari e di una scuola, dove a ridosso delle campane del vetro, vengono abbandonati quasi quotidianamente, sacchi del rudo, rifiuti di vario genere sfusi, e persino delle pentole o materiale che andrebbe portato in discarica. Questa inciviltà adiacente le nostre strutture ricreative continua purtroppo. Il gruppo AMO COLORNO

