Infomobility: sospensione servizi fino al 3 aprile

In ottemperanza alle misure di contrasto e contenimento del contagio da COVID-19, Infomobility in accordo con l’Amministrazione Comunale, informa che a partire da Lunedì 23 Marzo e fino a Venerdì 3 Aprile vengono interrotti i servizi del Parma Bike Sharing, del Parma Car Sharing e il servizio di deposito biciclette presso la Cicletteria, a fianco della stazione ferroviaria. Come disposto con ordinanza Comunale, da Lunedì 23 Marzo sono stati disattivati i varchi elettronici che controllano gli accessi alle Z.T.L., ossia i varchi di Viale Toscanini, Viale Mariotti, Piazzale Salvo d’Acquisto e Strada XXII Luglio. Il varco elettronico per l’isola Ambientale Tommasini-Sauro è già stato disattivato la settimana scorsa. Sono inoltre chiusi lo sportello al pubblico di Viale Mentana 29 e lo sportello mobilità presso il DUC (Direzione Uffici Comunali). Ricordiamo inoltre che anche il pagamento della sosta sulle righe blu e sugli stalli con disco orario è stato sospeso fino al prossimo 3 Aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.