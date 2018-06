Informazione digitale, Citynews supera il Corriere della Sera e conquista il secondo posto in Italia

Le testate del gruppo editoriale Citynews, di cui fa parte anche Parmatoday.it, conquistano un altro importantissimo traguardo nel panorama dell'informazione digitale in Italia. I dati sull’audience forniti da ComScore, multinazionale statunitense delle misurazioni su Internet, relativi al mese di aprile 2018, piazzano Citynews al secondo posto assoluto, subito dietro a Repubblica.it. Il Corriere della Sera, in calo del 14%, perde invece la seconda posizione, conquistata di misura da Citynews (20 milioni 670mila visitatori contro i 20 milioni 488mila del Corriere). «Un risultato - si legge sull'autorevole Prima Comunicazione - che premia il lavoro condotto in questi anni dal gruppo di Luca Lani e Fernando Diana, che oggi conta 45 quotidiani locali online in altrettante città, più la testata nazionale Today.it e quella internazionale Europa.Today.it, per un totale di 250 giornalisti tra dipendenti e freelance».“

