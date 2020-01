Inquinamento: dal 28 al 30 gennaio stop ai diesel Euro 4

A seguito degli sforamenti del valore limite giornaliero del PM10 che si sono verificati in buona parte della regione, in base a quanto stabilito dal PAIR (Piano Aria Integrato Regionale), e come prescritto da Ordinanza Rep. 92 /OSFP/2019 sono confermate le misure emergenziali, da domani, marterdì 28 gennaio, fino a giovedì 30 gennaio compreso, giorno in cui verrà recepito nuovo bollettino e si vedrà se le misurazioni impongono di proseguire ad oltranza con le nuove prescrizioni o ripristinare le misure strutturali.

Il meccanismo del PAIR regionale prevede, infatti, che, a seguito del superamento continuativo del PM10 nei tre giorni antecedenti l’emissione dei bollettini ARPAE del lunedì e del giovedì, vengano disposte le misure emergenziali. fino almeno al successivo giorno di controllo incluso.

Le misure emergenziali prevedono: l'ampliamento della limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30 a tutti i veicoli diesel Euro, entro l'anello della tangenziale; abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19° e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17°; divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio); divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva <4*; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli; divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.