International Urban Cooperation: Nicoletta Paci a Bruxelles

Dal Canada alla città sede del Parlamento Europeo. Nicoletta Paci, Assessora del Comune di Parma, con delega alle Pari Opportunità ha partecipato presso l'Albert Borschette Congress Center di Bruxelles ad un meeting che prosegue gli scambi a livello europeo e mondiale in merito a progetti ed attività relativi alla partecipazione e alle politiche per le pari opportunità del progetto IUC - International Urban Cooperation. Amministratori cittadini da Cina, India, Argentina, Canada, Polonia e New York si sono confrontati sul tema dello sviluppo urbano sostenibile sulla base di azioni programmate di integrazione e accesso paritario ai diritti con una tavola rotonda che ha offerto lo scambio di pratiche efficaci e il racconto dei loro effetti nei diversi contesti.