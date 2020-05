Interrotta la Sp 84 di Carobbio

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che da mercoledì 27 maggio 2020 è interrotto il transito a tutti i mezzi e le persone sulla Strada Provinciale n. 84 di Carobbio dalla fine del centro abitato di Carzago alla località Bottignola, fino alla fine dei lavori in corso.

Il tratto di strada era già percorribile solo a senso unico alternato da qualche giorno.

La misura si è resa necessaria per ragioni di sicurezza e per consentire la realizzazioni di alcuni lavori sulla strada: la ricostruzione del muro di sottoscarpa, del corpo stradale e il ripristino del reticolo scolante a Bottignola

PERCORSI ALTERNATIVI

La deviazione obbligatoria del traffico, per i mezzi con portata superiore a 3,5 t, avverrà utilizzando la S.P. 14 di Tizzano per raggiungere gli abitati di Carobbio e di Carzago (compresa discarica) e la S.P. 13 di Corniglio per raggiungere l’abitato di Rividulano.