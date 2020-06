"Io, al lavoro con il bus affollato e pieno di gente senza mascherina"

"Durante la pandemia, nei mesi del lockdown fortunatamente ho continuato a lavorare e ho preso, tutti i giorni, lo stesso autobus: la linea 23 in direzione San Secondo che passa davanti al Barilla Center alle ore 7.34" ci racconta una giovane parmigiana che ha deciso di rendere pubblica la situazione di disagio in cui si trova, a partire dal mese di maggio, a bordo del bus che prende ogni giorno.

"Dai primi giorni di maggio quello stesso autobus - che ho continuato a prendere - è sempre pieno di gente. Le distanze di sicurezza non sono rispettare e molte persone non indossano la mascherina che, sui bus, è obbligatoria. In particolare una persona non la metto mai: l'autista lo ha sollecitato due o tre volte ma questa persona continua a ignorare i suoi inviti".