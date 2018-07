Iren: chiusura per lavori dello sportello di Santa Margherita

Lavori di restyling in vista per lo sportello Iren di Strada Santa Margherita a Parma. La struttura sarà chiusa per lavori dal 13 luglio 2018 per rinnovo locali, e riaprirà al termine dei medesimi come SPAZIO IREN completamente rinnovato.

Nel periodo di chiusura ci si potrà rivolgere al Numero Verde 800-969696 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 ed al sabato dalle 8 alle 13. Dal 16 luglio 2018 saranno inoltre attivi: TEMPORARY STORE IREN in Largo Palli, 8 a Parma, con ingresso in V.le Mentana 97, aperto dal lunedì al venerdì (orario: 8:30 - 13:30 e 14:30 - 17:30) ed il sabato mattina (orario: 8:30 - 12:30). STORE IREN in Via Dante, 3 a Parma, aperto dal lunedì al venerdì (orario: 9:00 - 13:00 e 15:00 - 18:30) ed il sabato mattina (orario: 9:00 - 13:00).