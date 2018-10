"JSB Recruiting Day 2018: lancia la tua carriera ed entra a far parte del team JSB Solutions"

L’azienda JSB Solutions, che si occupa di consulenza nel settore farmaceutico e clinico e di sviluppo di soluzioni software, organizza il primo Recruiting Day nella sede di Parma. Dopo l’evento dello scorso 20 aprile, che si è tenuto negli uffici di Sesto Fiorentino, ed ha coinvolto oltre 60 giovani laureandi e laureati, JSB ha deciso di organizzare un’altra giornata dedicata a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con l’azienda e partecipare ai colloqui conoscitivi. Tre le aree in cui si ricercano possibili nuove figure: Pharma Consulting, dove rientrano tutte le attività di consulenza in ambito farmaceutico, il dipartimento CRO (Contract Research Organization) che si occupa di studi clinici e l’area software composta da un team di esperti software developer che si dedica allo sviluppo di soluzioni software nell’area clinica, sicurezza, GMP Compliance e progetti legati alla tecnologia Blockchain.

L’azienda, in costante crescita dalla sua fondazione, conta oggi un fatturato di oltre 3,3 milioni di euro e un portfolio clienti composto da oltre 17 aziende farmaceutiche, tra le più importanti sul territorio italiano. La rapida crescita ha portato ad un aumento significativo anche nel numero di dipendenti che oggi arrivano a 60 in totale, con un’età media che si aggira intorno ai 30 anni. Questo rappresenta un segnale importante di quanto JSB si rivolga soprattutto a giovani risorse che vogliono intraprendere un percorso di crescita e formazione, condividendo e rappresentando a pieno i valori che l’azienda vuole trasmettere internamente ed esternamente nella collaborazione con i propri clienti.

“L’obiettivo del JSB Recruiting Day è quello di riuscire a coinvolgere giovani affidabili e motivati che hanno voglia di confrontarsi con una realtà in cui la novità e il cambiamento non sono visti come un ostacolo ma come un continuo alla base della nostra crescita” spiega Margherita Bertoldi, JSB HR Specialist. Le lauree ricercate sono diverse e vanno dalle biotecnologie, alla farmacia, fino all’informatica e molte altre ancora. È possibile richiedere informazioni all’indirizzo recruitingday2018@jsb-solutions.com.