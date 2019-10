L'appello dei residenti di via Milano: "Potate quei platani, sono pericolosi"

Un appello e una raccolta di firme per chiedere al Comune di Parma di potare alcuni platani che sarebbero pericolosi per i cittadini. I residenti di via Milano a Parma hanno già raccolto trecento firme, e altre se ne stanno aggiungendo in queste ore, per chiedere un intervento. "Il Comune di Parma - ci segnalano alcuni residenti con le relative immagini dei platani - ha detto che la potatura non è prevista per questi alberi. Noi, che viviamo in questa via, vediamo i rami che cadono sui balconi ed entrano dalle finestre. I rami sono pericolosi per i bambini che transitano lungo il passaggio pedonale".

