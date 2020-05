L’Associazione Cinese della piccole e medie imprese in Italia ha donato 10 mila mascherine

Sono 10 mila le mascherine donate al Comune di Parma da parte dell’Associazione Cinese delle piccole e medie imprese in Italia. Al momento della donazione ha partecipato il vicesindaco, Marco Bosi. Si tratta di una donazione importante che si affianca a quelle già ricevute dal Comune per far fronte all’emergenza coronavirus. Un gesto di solidarietà che la città di Parma non dimenticherà come ha rilevato il vicesindaco Bosi, che ha ringraziato di cuore l’Associazione per l’importante donazione. “Il nostro Comune è davvero grato agli amici cinesi per questo regalo – ha rimarcato Marco Bosi – riceviamo continuamente richieste di questi indispensabili e preziosi dispositivi di protezione. I presidi donati verranno impiegati per rinforzare ulteriormente le attività di prevenzione e contrasto al contagio da coronavirus, grazie al coinvolgimento della Protezione Civile”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.