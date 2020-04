L'Associazione Cinese Italia del Nord dona 10 mila mascherine e 175 tute protettive a Parma

Importante donazione al Comune, in tempi di emergenza coronavirus. Il sindaco, Federico Pizzarotti, accompagnato dal dirigente della Protezione Civile, Michele Gadaleta, e da Daniele Fratta, responsabile della Struttura Operativa della Protezione Civile, ha ricevuto in municipio i rappresentati dell’Associazione Cinese Italia del Nord, che hanno portato in dono, da parte della città di Shijiazhuang, con cui Parma è gemellata, 10 mila mascherine chirurgiche e 175 tute protettive.

La donazione è stata accolta con riconoscenza. Il primo cittadino ha ringraziato sentitamente i rappresentanti dell’Associazione Cinese Italia del Nord che hanno provveduto alla consegna. I presidi donati verranno impiegati per rinforzare ulteriormente le attività di prevenzione e contrasto al contagio da coronavirus.