L'Audi parcheggiata sull'incrocio crea il caos in centro: bloccata una fila di bus

Un'Audi Q8 parcheggiata nei pressi dell'incrocio, sul marciapiede tra via Garibaldi e via Mazzini, ha creato il caos in centro storico a Parma nella mattinata di oggi, venerdì 13 settembre. Il parcheggio 'creativo' e ovviamente vietato ha bloccato gli autobus che avrebbero dovuto svoltare in via Garibaldi e quelli che avrebbe dovuto proseguire lungo via Mazzini. Si è così creato il caos nelle strade del centro storico. I bus infatti, non potendo fare retromarcia, sono rimasti bloccati per diversi minuti, in attesa che il proprietario spostasse l'auto.

Grazie a Salvo Taranto per la foto