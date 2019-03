L’Università di Parma raggiunge i 50.000 like su Facebook

Un grande traguardo per la vita social dell’Ateneo: sono già più di 50.000 i like sulla pagina Facebook dell’Università di Parma.

Studenti, personale e cittadinanza mostrano così di gradire l’uso massiccio che l’Ateneo fa dei social network per informare sui numerosi eventi in calendario o su scadenze imminenti e per raccontare la vita universitaria in tutte le sue declinazioni.

Per celebrare questo traguardo e ringraziare la propria community l’Ateneo offre la possibilità, ai primi cinquanta utenti che compileranno il form on-line appositamente creato per l’iniziativa, di acquistare un articolo a scelta del merchandising Unipr con uno sconto del 50%, recandosi al ParmaUniverCity Info Point a fianco di Piazza Ghiaia.

Il form sarà attivo a partire dalle ore 13 di martedì 5 marzo e raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale.

I primi cinquanta a compilare con successo il modulo riceveranno una mail di conferma che dovranno mostrare, non necessariamente in forma cartacea, al momento dell’acquisto. E’ possibile effettuare l’acquisto al prezzo promozionale entro le 16 del 29 marzo.