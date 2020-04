La bellezza salverà il mondo: riparte la mostra “Van Gogh Multimedia & Friends” a Parma

Dopo aver attraversato giorni difficili dove tutto sembrava fermarsi, Navigare s.r.l. ha continuato a lavorare ai suoi progetti culturali e, grazie a questo sforzo, riparte, forte dello straordinario successo di pubblico del primo mese, “Van Gogh Multimedia & Friends”, in esposizione a Palazzo Dalla Rosa Prati di Parma. La mostra riaprirà i battenti il 13 giugno e sarà prorogata fino al 13 settembre 2020. Riprodotti su supporti multimediali ad altissima qualità installati nelle splendide sale del palazzo, i ritratti e gli autoritratti, le nature morte e i paesaggi del grande pittore olandese prendono letteralmente vita, raccontandosi attraverso dense pennellate dall’apparenza fortemente materica e fascinazioni digitali, che consentono al visitatore di vivere un’esperienza avvolgente e di sentirsi totalmente immerso in opere leggendarie. Il percorso si rivela come un labirinto vivente, attraverso i cunicoli di una mente geniale e problematica che conduce in una stanza segreta, dedicata a opere degli illustri amici dei quali l’artista si circondò durante la propria permanenza nella Ville Lumière. Ogni 20 giorni, le opere di un diverso autore, provenienti da collezioni private - capolavori di autori come Monet, Degas e Renoir - contribuiranno a variarne il senso, dando così l’idea di un contesto artistico unico e febbrile, popolato da giganteschi protagonisti dell’Impressionismo e del Post-Impressionismo. La parte multimediale è affidata alla curatela di Giovanna Strano, che attraverso immagini, suoni e parole, ha sviluppato, nello spazio delle grandi proiezioni, tematiche che mirano a far conoscere l’uomo e l’autore di capolavori di valore immenso per l’umanità. L’esposizione è arricchita dagli abiti esclusivi sui temi di Van Gogh della collezione Art Couture della stilista Gisella Scibona. Un ringraziamento particolare alla Famiglia della Rosa Prati per la grande sensibilità imprenditoriale dimostrata ancora una volta per la concessione del Palazzo storico.

13 giugno – 13 settembre 2020

Orari: Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 - 20,00 sabato e domenica dalle ore 09,30 - 21,00 ultimo ingresso trenta minuti prima dell’orario di chiusura

Aperta tutti i giorni. Biglietti: €12,00 Intero €10,00 Ridotto (Personale docente – over 65) €8,00 (Convenzioni - universitari - disabili ed accompagnatori ragazzi fino a 14 anni - gruppi oltre 15 persone) €15,00 Biglietto Open €5,00 Scuole Gratuito (Bambini fino a 6 anni)

