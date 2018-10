La città di Parma premiata in occasione della II Edizione dell'Urban Award a Rimini

Il sindaco, Federico Pizzarotti, ha ritirato ieri a Rimini il premio Urban Award, giunto alla sua seconda edizione. E' un riconoscimento significativo per i Comuni che si promuovono la mobilità sostenibile a cura di Viagginbici con il coinvolgimento di Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani -, il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e l’aiuto della Fondazione Iseni Y Nervi e Acea . Il primo cittadino lo ha ritirato nel corso della riunione plenaria che si è svolta nell'ambito della XXXV Assemblea annuale dell'ANCI. Gli è stato consegnato dalla coordinatrice dell'iniziativa Ludovica Casellati e dal testimonial Matteo Marzotto.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino, Federico Pizzarotti, che ha accolto il premio come un importante attestato per quanto fatto in tema di promozione della mobilità sostenibile ed anche come stimolo in vista delle sfide che attendono Parma in questo ambito.

Urban Award premia i Comuni che danno ai cittadini la possibilità di preferire la mobilità dolce all’automobile. Nel caso di Parma il riconoscimento è stato assegnato per il progetto della “Cicletteria”, spazio multifunzionale, situato a lato della stazione ferroviaria e inaugurato nel 2016, per favorire la multimodalità tra diversi tipi di trasporto sostenibile. Nella Cicletteria è attivo un servizio di noleggio di diversi tipi di bicicletta, la struttura offre un parcheggio custodito e sicuro per circa 600 bici e 80 scooter e è dotata di un bike lab dove è possibile riparare la propria bici in autonomia, una cicloofficina dove esperti sono disponibili per lavori di manutenzione ed un punto informazione e vendita di titoli di viaggio per gli autobus. Si trova poca distanza da una stazione di bike sharing con 30 bici, situata in piazzale Dalla Chiesa, dove si trova anche una postazione di car shering con un'auto elettrica e colonnina di ricarica. Si tratta di uno spazio, quindi, che offre diversi servizi legati alla mobilità sostenibile rivolti a cittadini e pendolari che che ogni giorno raggiungono Parma e rappresenta un valido strumento anche per i turisti. Il progetto è nato due anni fa ed ha comportato la riqualificazione di un'area dismessa creando uno spazio funzionale e innovativo.