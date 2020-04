La clinica Righi dona 350 mascherine alla Pubblica Assistenza di Parma

La Clinica Righi ha voluto donare all’Assistenza Pubblica Parma Onlus 350 mascherine FFP2, per aiutare i medici, gli infermieri e tutti i volontari impegnati in prima linea nell’assistere la cittadinanza in questa difficile fase della vita della nostra comunità. "Avevamo già deciso da qualche settimana di limitare la nostra attività alle sole urgenze per poter dare il nostro contributo ed evitare che i pazienti si potessero rivolgere al pronto soccorso in caso di forti dolori o infezioni. Con questa donazione intendiamo rivolgere il più sentito ringraziamento a chi con coraggio affronta e lotta per arginare questa crisi sanitaria, sperando possa essere un piccolo esempio per coloro che riescono a dare un contributo a questa importante causa". Ringraziamo profondamente la famiglia Gorreri nelle persone di Luca Gorreri e Chiara Lombardi per il prezioso contributo nel reperire il materiale donato.

