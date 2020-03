La Comunità Senegalese dona 2.000 euro all'Ospedale

La Comunità Senegalese di Parma e provincia ha donato la somma di 2.000 euro all'Ospedale di Parma: un gesto di solidarietà e supporto nella difficile situazione di emergenza sanitaria che sta vivendo la città e in particolare la struttura ospedaliera e tutto il suo personale.

“La comunità senegalese – afferma la presidente della Comunità Senegalese Diop Mame Ibrahima - ha sentito il dovere di partecipare alla lotta per arginare il fenomeno del Coronavirus. I mezzi che abbiamo a disposizione, non essendo medici o infermieri, sono quelli di comportarci nel rispetto delle leggi anti contagio e di raccogliere fondi per aiutare finanziariamente chi da più vicino lotta per salvare vite”.

"La donazione della Comunità Senegalese – sottolinea l'assessora ad Associazionismo e Volontariato Nicoletta Paci - ci fa molto piacere: è significativo sentirsi ed essere parte di una comunità cittadina che si sostiene nel momento dell'emergenza. Tutte le associazioni e le comunità di cittadini stranieri sono membri attivi della comunità cittadina e questo gesto lo testimonia".

Attraverso l'esempio e l'esperienza della Comunità Senegalese anche altre Associazioni facenti parte della Consulta dei Popoli stanno organizzando una raccolta fondi a favore dell'Ospedale di Parma.