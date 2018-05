La corsa di Tommy torna il 20 maggio

Si rinnova l’appuntamento con “La Corsa di Tommy”, domenica 20 maggio, a San Prospero: sarà una giornata all’insegna dello sport, del benessere e della beneficenza in memoria del piccolo Tommaso Onofri, il «bimbo di Parma» rimasto nel cuore di tutti i parmigiani.

La manifestazione podistica è stata presentata questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Marco Bosi, vicesindaco con delega allo Sport del Comune di Parma, di Ines Seletti assessora ai Servizi Educativi, di Roberto Spaggiari del Gruppo sportivo F70 Freesport e di Paola Conti dell’Associazione Onlus “ Tommy nel cuore”.

“Siamo alla settima edizione de 'La Corsa di Tommy', un evento che unisce lo sport alla solidarietà. Ricordare il piccolo Tommy insieme attraverso un'occasione che unisce le famiglie e pone l’attenzione ai più piccoli, è davvero significativo”, ha spiegato Marco Bosi.. L’assessorato di Ines Seletti sostiene l’iniziativa: “anche gli alunni delle scuole sono invitati a partecipare alla corsa, sarà un momento importante affinché il ricordo del piccolo Tommy continui ad essere vivo nel tempo” .

“Abbiamo tanti sponsor, tanti amici che ci sostengono, è una manifestazione molto sentita. Il ricavato andrà in beneficenza, manterremo l’impegno e l’attenzione all’infanzia. Arricchiremo anche il Parco dedicato a Tommy di nuovi giochi. Ringrazio tutti i volontari che ci aiuteranno il 20 maggio”, ha sottolineato Roberto Spaggiari.

Paola Conti dell’Associazione Onlus “ Tommy nel cuore” ha portato i saluti della mamma di Tommy “Vedere sorridere un bambino e vedere sorridere Tommy” .

La manifestazione podistica è aperta a tutti, dagli atleti professionisti agli appassionati della corsa, fino ai semplici camminatori. Il ritrovo è fissato alle 8, davanti al circolo «Il Castello», in via Aldo Capra, da lì partiranno tutte le competizioni e da lì si troveranno anche tutti i vari punti di iscrizione; lo start della gara competitiva (che è inserita nuovamente nel campionato provinciale della Fidal) e quello della non competitiva sarà alle 10 mentre la camminata libera prenderà il via alle 9.15 e le gare giovanili “Goliardi Kids” alle 11.45. L’evento sarà caratterizzato da varie attività: due gare (una competitiva «Corri col cuore speed» e una non competitiva «Corri col cuore») di 13.3 chilometri, la camminata «Corri con Tommy» di 8 chilometri e diverse gare per i bambini.

Iniziative in programma per i più piccoli anche nel campo di fronte al circolo “Il Castello”: a loro disposizione ci saranno, il servizio trucca-bimbi ed i gonfiabili di "Gommaland", e, ancora, i clown della Croce rossa italiana di Parma. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è organizzata dal gruppo sportivo “F70 Freesport” in stretta collaborazione con l’associazione "Tommy nel cuore", il patrocinio di Comune e Provincia con il sostegno di numerose realtà private. Saranno presenti anche la Polizia municipale, la Protezione civile/Seirs Croce Gialla e i City Angels per garantire la sicurezza del percorso; i militi della Croce rossa e della Pubblica Assistenza garantiranno, invece, l’assistenza medica lungo tutto il percorso e nella zona dell’arrivo.

La manifestazione, che ha l’obiettivo di promuovere una bellissima oasi del nostro territorio ha un importante valore agonistico in quanto la gara competitiva è inserita nel campionato provinciale di corsa su strada della Fidal. Tra le finalità dell’iniziativa, quella di riportare lo sport a trasmettere valori importanti, come il rispetto per la vita, il sacrificio e l’amore per il territorio.

Nelle sei precedenti edizioni sono stati raccolti oltre 20 mila euro, tutti devoluti a progetti rivolti all’infanzia, in linea con lo spirito dell’associazione “Tommy nel Cuore”, grazie ai tanti partecipanti ed al contributo fondamentale delle numerose ditte del territorio che hanno dimostrato il loro sostegno concreto: sono stati “impreziositi”, infatti, asili, scuole elementari del territorio e non solo, la scuola “Tommy” in Bangladesh e, soprattutto, il parco “Tommy” in via Giacomo Bernardelli a San Prospero. L’intero ricavato della “Corsa di Tommy” di quest’anno sarà devoluto, come al solito, ad opere legate all’infanzia. «Il progetto del 2018 - sottolinea Roberto Neri, del gruppo sportivo “F70 Freesport” - prevede semplicemente di mantenere lo spirito solidale dell’iniziativa e di continuare, quindi, tramite la solita serietà e trasparenza, a destinare il ricavato per opere riguardanti i più piccoli e sempre nel nome del piccolo Tommaso. La nostra prerogativa è stata sempre quella di riportare lo sport a trasmettere valori importanti un po’ a tutti perché viviamo in un mondo dove ormai il rispetto per la vita, il sacrificio e l’amore per il nostro territorio stanno a poco a poco passando in secondo piano: non è stato affatto facile, ma in questi ultimi sei anni abbiamo provato a “trasformare” una tragedia in un qualcosa di positivo per tutta la collettività affinché il sacrificio del piccolo Tommy non sia stato vano. Perché alla fine vince Tommy, ha sempre vinto lui e continuerà a vincere. Questo è il tratto che distingue non solo la nostra filosofia, ma l’intero evento, collocandolo come assoluta anomalia rispetto alle altre gare locali».

Il trofeo della gara competitiva sarà dedicato alla memoria di Marco Federici, il giornalista della “Gazzetta di Parma” scomparso nel luglio del 2013, che aveva seguito da vicino il caso del piccolo Tommy. Anche quest’anno verrà assegnato, al primo donatore e dalla prima donatrice classificati, il trofeo “Avis Run” del gruppo Avis San Prospero. Un’ulteriore iniziativa a premiare la solidarietà. Saranno presenti all’evento anche i volontari di «Anmic» Parma (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili) ed un gruppo di camminatori del centro medico e della palestra “Super Salute” del cardiologo Massimo Gualerzi. Tutti coloro che si iscriveranno alla camminata “Corri con Tommy”, riceveranno anche un simpatico segnalibro, segno di riconoscenza dei bambini del Bangladesh seguiti dai volontari dell’associazione parmigiana “Il Filodijuta”. Iscrizioni sul posto. Pacco gara, pettorale ricordo, docce calde (disponibili presso il campo sportivo di San Prospero), ristori lungo tutto il percorso e ricco ristoro finale a tutti gli iscritti. Pettorale ricordo a tutti i partecipanti della camminata “Corri con Tommy”. Maglietta in omaggio per tutti i bambini che correranno la «Goliardi Kids»: non ci saranno premiazioni per sottolineare l’aspetto giocoso e non competitivo della manifestazione, in spirito con la filosofia che contraddistingue il gruppo “F70 Freesport”: be different. Per ulteriori informazioni, è disponibile un indirizzo di posta elettronica (f70freesport@gmail.com), il sito internet www.f70freesport.it oppure consultare le pagine facebook “La Corsa di Tommy” e “F70Freesport”.