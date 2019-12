La dolcezza del Natale arriva all'Ospedale dei Bambini con Pam Panorama

All’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla di Parma anche quest’anno il Natale ha fatto rima con solidarietà. In occasione delle festività le corsie della struttura si sono popolate di doni grazie all’iniziativa benefica voluta da Pam Panorama. Questa mattina, infatti, i rappresentanti dell’Azienda assieme al personale sanitario hanno distribuito 200 giocattoli alle bambine e bambini, con l’obiettivo di allietare il loro soggiorno in vista delle ricorrenze.

«Abbiamo promosso questa iniziativa in prossimità delle festività con la speranza di restituire alle bambine e bambini dell’Ospedale dei Bambini di Parma e ai loro genitori la serenità che è il simbolo più rappresentativo del Natale» afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama. «Vedere il loro volto illuminarsi ci fa capire quanto sia importante proseguire con questo progetto solidale, vicino ai territori nei quali operiamo e alle persone grandi e piccole. Ringraziamo tutto il personale dell’ospedale che si prende cura ogni giorno di queste bambine e bambini»

«Ringrazio Pam Panorama - sottolinea Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - per la vicinanza che ormai da diversi anni dimostra ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici del Maggiore, a dimostrazione di come un’intera comunità sia legata all’Ospedale di Parma». L’appuntamento odierno fa parte di un progetto solidale più esteso a livello nazionale, che prevede la consegna di circa 2.050 doni da parte di Pam Panorama. Oltre all’Ospedale

dei Bambini Pietro Barilla di Parma, l’iniziativa coinvolge altre strutture sanitarie italiane tra cui: l’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte di Siena, l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di

Milano - in collaborazione con Associazione Obm Onlus -, la Fondazione Together To Go Onlus di Milano, l’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, l’Ospedale dell’Angelo di Mestre, l’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la Clinica di

Oncoematologia Pediatrica di Padova - in collaborazione con Fondazione Città della Speranza -, il Dipartimento Salute della Donna e del Bambino di Padova - in collaborazione con Fondazione Salus Pueri e la Pediatria dell’Ospedale di Dolo.