La finalista parmigiana dell'ultima edizione di MasterChef Italia Marisa Maffeo ricevuta dall'assessore Casa

L'assessore Cristiano Casa, responsabile del progetto Parma Città Creativa della Gastronomia Unesco, ha voluto ringraziare la chef Marisa Maffeo, finalista nell'ultima edizione di MasterChef Italia, per essere stata ambasciatrice della nostra città nel cooking show più famoso al mondo. La chef è stata protagonista fino alla finale con le sue apprezzatissime preparazioni ed ha portato la nostra città sui grandi schermi.

Insieme a Marisa anche Parma è stata protagonista durante una delle puntate dell’ultima edizione di MasterChef Italia. Una delle Prove in esterna si è svolta, infatti, nella splendida cornice del Teatro Regio, dove, per la prima volta, il palco si è trasformato in una vera e propria cucina e i concorrenti del cooking show si sono sfidati cucinando per cinquanta elementi dell’orchestra cittadina “La Toscanini”.