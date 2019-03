La Rems di Casale chiuderà a novembre: i pazienti andranno a Reggio Emilia

La Rems, Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza, di Casale di Mezzani chiuderà a novembre del 2019. La struttura psichiatrica, inaugurata nel 2015 dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e in grado di ospitare dieci persone, era stata progettata come struttura provvisoria. In tre anni si sono verificati 4 tentativi di evasione dalla struttura, che hanno suscitato critiche e proteste per la presunta scarsa sicurezza. La chiusura della struttura è prevista dalla programmazione sanitaria regionale. Nel marzo del 2018 Solomon Nyantakyi, il giovane che ha ucciso la madre Patience e la sorellina Magdalene, è scappato dalla struttura di Mezzani ed è stato poi ritrovato alla stazione di Colorno.