La rivolta dei commercianti: "Centro storico tra spaccio, degrado e baby gang: non ne possiamo più"

Dopo l'ennesima aggressione da parte di una baby gang a due coetanei, che sabato sera stavano passeggiando a piedi nella zona di via Carducci e sono stati aggrediti con alcune bottiglie rotte e sporche di sangue, abbiamo ascoltato alcuni commercianti della zona - tra piazza Ghiaia e via Mazzini - per capire se, secondo loro, le condizioni di sicurezza sono migliorate rispetto a qualche mese fa.

"Il centro non è più quello di una volta - ci racconta un negoziante. La Ghiaia, per esempio, è cambiata tantissimo. C'è della brutta gente: che siano o meno i responsabili degli ultimi furti non lo so ma non gira della bella gente. Secondo me la piazza andrebbe illuminata a giorno, come deterrente per i ladri. Ho sentito i mieri vicini: dicevano che le telecamere l'altro giorno erano spente. La situazione non è sostenibile: tra i ragazzini che stazionano sugli scalini in viale Mariotti e si ubriacano tutto il giorno e le persone che chiedono l'elemosina la Ghiaia purtroppo non è più quella di una volta".

"Chiedo più controlli, le forze dell'ordine dovrebbero girare più spesso - ci riferisce un secondo commerciante della zona del centro. Qui ci sono spacciatori e senzatetto, spero che controllino in modo più ".

"Nella zona tra via Mazzini, Teatro Regio e piazza Ghiaia - si racconta un residente - ci sono diversi controlli ma dopo le undici e mezza di sera girano giovani, magari tossici, si ubriacano sulle panchine vicine al Conad, lasciano vetro in giro. Si drogano. L'altro giorno due negozi sono stati anche colpiti dai vandali. Se non fosse per la presenza di un ristorante Piazza Ghiaia sarebbe una grossa zona di spaccio".

"Anche per me mancano dei controlli - ci riferisce una giovane donna che gestisce un negozio - per quanto riguarda la sorveglianza e le luci di notte, che sono spente. La zona è molto poco affidabile: ci sono alcune persone senza lavoro che stanno tutto il giorno in piazza e io mi sento osservata da loro".