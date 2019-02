"La vendetta del Governo su Parma"

Sulla vicenda del Forum Unesco il gruppo '+Europa Parma' attacca il Governo. "La nostra Città non è abbastanza sovranista per i gusti del governo Verde-giallo, che medita vendetta. Questa potrebbe arrivare attraverso lo scippo del Forum UNESCO sulla Cultura Alimentare e le Industrie Culturali già programmato a Parma per il 21 – 22 Marzo 2019.

Se ciò venisse malauguratamente confermato, si tratterebbe dell’ennesima imbarazzante figuraccia a livello globale

Comune di Parma e Regione Emilia-Romagna hanno già organizzato l’accoglienza delle varie delegazioni dalle 25 Città Creative della Gastronomia UNESCO, prenotato le camere letto e lo spazio dell’Auditorium Paganini dove svolgere l’evento

Ricordiamo che Parma è Città Creativa della Gastronomia dal 2015, Capitale Italiana della Cultura 2020, sede dell’ EFSA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) e capitale della Food Valley Emiliano-Romagnola.

Crediamo tutto ciò dovrebbe bastare per non avere dubbi su quale sia la location migliore per un Forum di questo tipo".