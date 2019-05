Langhirano: dopo l'alluvione si teme un'altra bomba d'acqua nella notte

Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio, ora si teme per la nottata. Le previsioni del tempo su Langhirano non sono delle migliori: sono previsti infatti più di 10 centimetri di pioggia tra l'una di notte e le sei di mattina, un'altra bomba d'acqua forse più potente di quella che si è abbattuta poche ore fa sulla cittadina e le frazioni. Alcuni commercianti, vista l'allerta, hanno deciso di dormire dentro i propri negozi. Gli operatori e i Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripulire le cantine dal fango.