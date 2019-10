Langhirano, tante persone alla camminata organizzata dalla Casa della Salute

Complice una bella giornata di sole, in tanti hanno partecipato alla camminata organizza dai professionisti della Casa della Salute di Langhirano. Una cinquantina di cittadini l’8 ottobre scorso, dopo aver ascoltato i consigli di Diletta Ugolotti, diabetologa e Andrea Cantergiani, medico dello sport sugli effetti positivi dell’attività fisica sulla salute si sono messi in marcia nella pista che costeggia il torrente Parma. E al termine: un sano rinfresco per tutti. Un’iniziativa dell’AUSL organizzata in collaborazione con i medici di medicina generale della Casa della Salute di Langhirano, con il patrocinio di AGD Associazione Giovani Diabetici di Parma e di Fe.D.E.R. Federazione Diabete Emilia-Romagna.