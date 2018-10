Lavori di bonifica ambientale: modifiche alla viabilità vicino alla stazione

Da domani, giovedì 4 ottobre, fino alla fine dell’anno, sarà operativo il nuovo cantiere nell'area posta a nord della stazione ferroviaria di Parma, ricompresa tra viale San Leonardo, via Brenta, via Brennero e strada Alessandria.

L’opera, finalizzata all'esecuzione di interventi di bonifica ambientale, comporterà l’istituzione del divieto di circolazione di un breve tratto di via Brennero, ricompreso tra via Brenta ed il civ. 2/B, verrà quindi istituito il doppio senso di circolazione nel restante tratto compreso tra il civ. 2/B e via San Leonardo, garantendo così sempre l’accesso ai passi carrai e agli accessi pedonali presenti. I veicoli, quindi, che normalmente percorrevano via Brennero direzione via Sassari verranno deviati o su via Marmolada o strada Alessandria.

Per consentire l’accesso dei mezzi d’opera al cantiere, verrà aperta alla circolazione stradale l’immissione su via Brennero dalla rotatoria posta tra viale Europa, Ponte Europa e via Brennero. L’assetto viabilistico finale comporterà la chiusura definitiva alla circolazione del tratto di via Brennero compreso tra via Brenta ed il civ.2/B.