Lavori e chiusura della viabilità tratto della tangenziale Nord: ecco quando

Lunedì 14 Ottobre cominceranno lavori di manutenzione straordinaria del piano stradale che interesseranno la rampa di accesso alla tangenziale Nord da Via Europa direzione Piacenza (per chi proviene dal centro città) e la rampa in uscita dalla tangenziale nord per chi provenendo da Reggio Emilia si immette su via Europa. (Per chiarezza potremmo indicare lo svincolo in prossimità dell'azienda OCME). Entro venerdì 18 Ottobre la circolazione riprenderà regolarmente.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra Partner App gratuita !