Lavori in via Emilia: ecco le modifiche alla viabilità

Il tratto pontetarese della via Emilia è oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza concordato dal Comune di Fontevivo con quello di Noceto che prevede la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali, spartitraffico, una pista ciclabile e aiuole, per questo nei prossimi giorni vi saranno chiusure e una viabilità alternativa.

Spiega il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza: “Si tratta di un intervento importante e necessario, ci saranno sicurante disagi per il traffico, per i residenti e per i commercianti, ma è stata studiata una viabilità alternativa in modo da ridurli al minimo. Abbiamo accelerato i tempi per aprire il cantiere in questo periodo in modo da poter lavorare in piena estate quando il traffico è minore e le scuole sono chiuse. Ma ciò che conterà di più sarà il risultato. Stiamo lavorando per rendere quel tratto di strada quanto più sicuro possibile, soprattutto dopo i troppi pedoni investiti, incidenti tra auto e le continue situazioni di pericolo”.

VIABILITA’ ALTERNATIVA TUTTE LE INFO

I lavori saranno segnalati chilometri prima per consentire a chi transita di fare le strade alternative. Durante la settimana di Ferragosto (dal 12 al 18 Agosto) la ditta non lavorerà, perciò tutta la viabilità sarà aperta al traffico. Il passaggio delle corriere TEP sarà assicurato con fermate provvisorie lungo i percorsi alternativi in entrambe le percorrenze.

Da Lunedì 22 Luglio inizierà la fase dell'accantieramento e quindi del posizionamento della segnaletica direzionale.

- Fasi 1-2: dal 24 al 27 Luglio. Senso unico alternato con semaforo all’altezza del civico 33 (circa davanti all’Hotel San Marco) per la costruzione di un passaggio pedonale rialzato.

Per chi transita da Fidenza in direzione Parma il traffico sarà invariato, mentre per chi transita da Parma in direzione Fidenza potrà arrivare fino a Via Partigiani d'Italia e da lì seguirà le indicazioni. Resta garantito ai residenti l’accesso alle abitazioni e agli esercizi commerciali. Per chi transita, seguirà le indicazioni a partire dalla rotondina prospiciente alla Banca Cariparma, entrando in Via Martiri della Libertà e passando dal centro di Ponte Taro per arrivare allo sbocco di Via Gramsci sulla Strada Provinciale per Busseto (SP11).

- Fase 3: dal 29 Luglio al 9 Agosto. Chi transita da Fidenza in direzione Parma sarà dirottato dalla segnaletica posta sulla rotatoria di Paladini sulle vie interne lato Noceto per arrivare in Via Ponte Taro (strada che arriva da Noceto e sbocca sulla Via Emilia alla rotonda prima del Ponte sul Taro).

Chi vorrà accedere alle attività del paese potrà arrivare fino al parcheggio di Via Madre Teresa di Calcutta (di fronte al Bar Alba). Per chi sarà in transito da Parma verso Fidenza sarà dirottato su Strada Tarona, proseguendo per Via Brigate Garibaldi e uscendo quindi sulla Strada Provinciale per Busseto (SP11). Per i residenti e per accesso alle attività commerciali sarà percorribile il tratto di Via Emilia fino a Via Emilio Lepido. Il collegamento interno fra le due parti del paese (lato Fontevivo - lato Noceto) sarà garantito percorrendo Via Martiri della Libertà, passando per la rotondina prospiciente alla

Banca Cariparma ed entrando in Via Ida Mari e viceversa. Inoltre le traverse di Ponte Taro saranno aperte e raggiungibili.

Le lavorazioni verranno effettuate con squadre di operai che partiranno dalle estremità del cantiere. Così facendo diminuirà di giorno in giorno il tratto chiuso al traffico dando quindi la possibilità alle attività commerciali di essere meglio raggiungibili e ai residenti di avere meno disagi. Per agevolare le attività commerciali e cercare di limitare i disagi durante la chiusura della

"fase 3" i sabati e le domeniche la Via Emilia sarà totalmente accessibile da ambo i lati.