Lavori in via Mazzini: le modifiche alla viabilità

Lavori di rifacimento del manto stradale e dei percorsi pedonali interesseranno fino al 30/09/2018 Viale Toscanini, tratto compreso tra Ponte di mezzo per 30 mt. direzione sud e verrà istituito il divieto di circolazione e contestuale verrà istituito il divieto di transito ciclopedonale, gli utenti verranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

Si verificheranno restringimenti di carreggiata nei suddetti tratti stradali: • strada Mazzini; • Intersezione posta tra strada Farini, ponte di Mezzo, viale Toscanini e viale Mariotti. Strada Mazzini daviale Mariotti per 40 mt. direzione est: destituzione della pista ciclabile. Lato sud di strada Mazzini, tratto compreso tra b.go Romagnosi e via Oberdan: destituzione stalli di sosta righe bianco/blu, carico/scarico, invalidi, cicli e motocli. Via Oberdan angolo strada Mazzini: Istituzione stallo di sosta riservato agli invalidi.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.