Lavori stradali: modifiche alla viabilità in strada Traversetolo

E' stata emessa ordinanza relativa alle modifiche alla viabilità in strada Traversetolo per ilrifacimento del fondo stradale. Da martedì 28 maggio a venerdì 7 giugno, dalle 9 alle 18, sono previsti restringimenti di carreggiata, l'istituzione del senso unico alternato regolato da movieri, nelle fasce orarie con traffico più intenso, ed impianto semaforico nei restanti periodi, nel tratto di strada Traversetolo compreso tra l'intersezione con la Tangenziale Sud (S.S.9 VAR/A” e l'intersezione con Strada Salvini , per i tratti di volta in volta interessati.

Qualora le condizioni meteorologiche impedissero l’ultimazione dei lavori entro le ore 18, il senso unico alternato potrà proseguire anche in orario notturno, ossia dalle ore 18 alle ore 09 del giorno successivo