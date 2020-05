Lavori sulla Strada provinciale 30 di Pellegrino

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che si lavora sulla Sp 30 di Pellegrino, per consolidare il corpo stradale, per realizzare opere di difesa e drenaggi. Un primo intervento, in località Piane della Costa, è quasi terminato, si sta asfaltando la carreggiata, mentre un secondo intervento, in località Pecorini, è ancora in fase di esecuzione.

“Si tratta di criticità presenti da lungo tempo, che finalmente riusciamo a risolvere – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi – I lavori di Piane della Costa sono stati finanziati, per un importo di 40 mila euro, dalla Protezione civile regionale, che ringraziamo, mentre l’altro viene realizzato con fondi del bilancio provinciale.”