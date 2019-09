Lavori sulla tangenziale Ovest di Parma: tutte le modiche alla viabilità

Sulla Tangenziale Nord Ovest di Parma, da lunedì 23 settembre, verrà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 11,150 e il km 12,050 di raccordo tra l strada a 4 corsie e la rotatoria di Eia (al km 12), nel territorio comunale di Parma.

Il provvedimento, in vigore fino al 4 ottobre e che comprende la contestuale chiusura della rotatoria, si è reso necessario per consentire gli interventi di nuova pavimentazione. Il percorso alternativo verrà segnalato in loco.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida