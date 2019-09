Al via i lavori per le barriere acustiche: chiuso lo svincolo tra le due tangenziali

Da Lunedì 2 settembre al via i lavori di installazione sulla tangenziale Nord di Parma per il montaggio delle barriere acustiche. Nell’ambito del piano di Azione Acustico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°39 del 04/04/2017 finalizzato alla riduzione dell’inquinamento acustico sul territorio comunale, la tangenziale di Parma in località Fognano da lunedì 2 a lunedì 9 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 19:00, sarà interessata da opere finalizzate al montaggio di nuove barriere acustiche.

Al fine di poter attuare in sicurezza l’intervento sarà quindi istituito il divieto di circolazione di parte dei rami di svincolo di collegamento la tangenziale Nord di Parma e quella Sud.

Nello specifico verranno inibite le seguenti manovre: i veicoli che procedono sulla tangenziale Nord di Parma direzione ovest non potranno immettersi sulla tangenziale Sud direzione “La Spezia e Langhirano”, mentre i veicoli che procedono sulla tangenziale Sud di Parma direzione Nord non potranno immettersi sulla tangenziale Nord direzione “ La Spezia – Piacenza – Fiera”. Verrà predisposto un opportuno piano di segnalamento che devierà i veicoli sulla direttrice Via Emilia Ovest – Strada Vallazza in entrambe le direzioni. L’intervento nel suo complesso ha quindi riguardato l’adeguamento strutturale delle strutture esistenti mediante il montaggio di nuovi pannelli acustici aventi caratteristiche migliorate.