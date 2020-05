Le mascherine di 'Io parlo parmigiano'

Siamo lieti di informarvi che, in collaborazione con Mozzoni Store e Toyland Parma, abbiamo creato queste inedite mascherine parmigiane prodotte da "Vanesia" di Ceriati Silvana.

100% cotone a doppio strato con tasca interna dove inserire uno strato impermiabile usa e getta in TNT, disponibili in misure da adulto e bambino. La mascherina, lavabile in lavatrica a 60° con detersivi igenizzanti, è conforme alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute 0003572_P_18/03/2020, comma 2 art 16 (Decreto CuraItalia). Non è un dispositivo medico e non è un DPI, inoltre non è per uso sanitario o per luoghi di lavoro dove la distanza interpersonale è inferiore a 1 metro.

L'INTERO RICAVATO della vendita di suddette mascherine andrà COMPLETAMENTE IN BENEFICENZA alla Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma OdV. Con la donazione che faremo, SEIRS concretizzerà il loro progetto "0-100" che consiste nel potenziamento dei sistemi di soccorso a beneficio di tutti, con un mezzo polisoccorso in grado di intervenire su più persone e mettere a disposizione attrezzature specifiche multiple anche per altre organizzazioni di soccorso.

L'obiettivo è quello di fare del bene e anticipare gli stati di aggravamento di una o più persone, pensando non solo alla pandemia, ma alle maxi emergenze, i grandi e medi eventi che si svolgono nel nostro territorio.

Il veicolo, verrà dotato anche di sistemi che permettono l'evacuazione in emergenza, contemporanea di persone dalle strutture sanitarie o di accoglienza.

In vendita da:

- Mozzoni Store Parma, Piazza Ghiaia 1/i, 43121 Parma (oppure su www.mozzonistore.it)

- Toyland Parma, via Lanfranco 4, 43126 Parma (oppure su www.toylandstore.it)

Qui di seguito il link per visionare lo spot di questa campagna di beneficenza:

https://www.youtube.com/watch? v=GYyV9b9O4wA

