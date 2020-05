Le Mascherine tricolori arrivano in Piazza Garibaldi: presidio sabato 30 maggio

"Dopo il successo delle precedenti manifestazioni - si legge in una nota del movimento - ci ritroveremo nel luogo più prestigioso e centrale della città per urlare ancora una volta la nostra indignazione. Siamo ormai al quinto appuntamento di questa protesta portata avanti in più di 70 città italiane con lo scopo di dare voce a coloro che più di tutti sono stati colpiti dalla crisi”.

“È questo un periodo che passerà alla storia - continua la nota - e che ha il pregio di portare a galla molti degli anelli falsati della catena che sorregge questo governo. Un esecutivo che ha messo in ginocchio le imprese italiane ben prima dell’emergenza sanitaria e che ora, in regime di pandemia, cerca di tenerle in piedi dando loro solo briciole. Un governo che si è fatto prendere alla sprovvista, che ha cercato di nascondere la sua incompetenza, che, a causa dei suoi disastrosi ritardi, ha ridotto sul lastrico famiglie e imprese”.

“Ci teniamo a specificare - continua il comunicato - che la manifestazione, come nel caso delle precedenti, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio. Le mascherine tricolori saranno distribuite in loco e sarà rispettato il distanziamento sociale per fare in modo che ognuno possa manifestare il proprio dissenso in totale sicurezza”.

“La rabbia e l’indignazione dei cittadini sono evidenti. Centinaia di persone sono già scese in piazza per unire la loro voce al grido di protesta: desideriamo quindi allargare il nostro invito a tutti gli italiani che ancora non si arrendono - concludono le Mascherine tricolori - per dare voce alla loro rabbia, per cambiare questo sistema e riscrivere un futuro migliore”.