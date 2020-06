Le Tortellate di San Giovanni ? Si potranno fare ma nel rispetto delle misure anticontagio

Il 23 giugno si celebra San Giovanni e la nostra città festeggerà con i tradizionali tortelli d'erbetta. Quest'anno sarà possibile mantenere la tradizione ma si dovrà rispettare il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid19. L'atmosfera rimarrà immutata ma cambieranno le modalità di svolgimento e di organizzazione delle tortellate.

Gli organizzatori dovranno riorganizzare gli spazi assicurando le misure di distanziamento interpersonale evitando così assembramenti, proprio come avviene normalmente nei ristoranti. Pertanto le tortellate potranno essere organizzate nei ristoranti seguendo le misure del protocollo ovviamente anche nei plateatici esterni.

Per quei pubblici esercizi invece che, come negli anni scorsi, magari insieme ad altri sulla stessa strada, vorranno organizzare tortellate che prevedano l’occupazione della carreggiata stradale e conseguenti modifiche alla viabilità dovranno inoltrare la domanda di manifestazione direttamente al Settore Attività Produttive avvalendosi della piattaforma accesso unitario, accedendo con Google Chrome alla pagina dei servizi online del Comune di Parma https://www.servizi.comune.parma.it/it-IT/SUAP-Telematico.aspx che raccoglierà le richieste per essere valutate ed autorizzate. Per eventuali informazioni scrivere a sviluppoeconomico@comune.parma.it o contattare i numeri 0521-031281 / 0521 031286. Per motivi organizzativi, le domande dovranno essere inviate entro e non oltre domenica 14 giugno 2020.