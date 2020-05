Le vacanze dei parmigiani? In Italia e con il bonus vacanze

Come andranno in vacanza i parmigiani nell'estate del 2020? In Italia e con il bonus vacanze. Il ministro dei Beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini ha spiegato al Corriere della Sera alcune specifiche in merito al bonus vacanze. "Saranno vacanze diverse. Stiamo lavorando perchè siano possibili al mare, in montagna, nelle città d' arte, nei borghi, ovunque. Ma avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza in generale. Sarà l'anno delle "vacanze italiane" perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire. E gli italiani che sarebbero andati a fare vacanze lontane potranno riscoprire le infinite bellezze che hanno vicino a casa. Quelle che tutto il mondo ammira".

La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50 mila euro. Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli.

Sarà fruibile a meno di novità dell'ultim'ora nella misura del 90% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 10% in forma di detrazione di imposta nella dichiarazione dei redditi. La misura è contenuta nell’ultima bozza del "decreto rilancio" (ex "decreto aprile"). Il bonus vacanze avrebbe validità dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Incideranno sull'estate degli italiani, soprattutto per quelle con figli, anche i 150 milioni in arrivo per potenziare i centri estivi e contrastare la povertà educativa.

