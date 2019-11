Legambiente, il presidente Marchio: "Sì all'Alta Velocità a Parma ma prima valorizziamo l'interconnessione"

Il presidente di Legambiente Parma Bruno Marchio commenta la richiesta, fatta dall'Amministrazione Comunale, di una fermata dell'Alta Velocità a Parma, nella zona delle Fiere.

"Noi siamo favorevoli a qualsiasi miglioramenti delle condizioni del trasporto ferroviario. Non per niente abbiamo fatto una campagna che ha coinvolto diverse Regioni per il raddoppio della ferrovia Pontremolese quindi sicuramente un rafforzamento anche di arrivare all'Alta Velocità qui a Parma sarebbe per noi auspicabile. Però prima di ragionare su nuovi progetti, ovvero la fermata nelle zone della Fiera, dove diciamo che c'è un pò di confusione urbanistica sarebbe opportuno valorizzare quell'opera infastrutturale che è l'interconnessione. C'è bisogno di facilitare la mobilità verso l'Alta Velocità e quella potrebbe garantire un certo numero di passaggi del treno. Pensiamo invece ad una diramazione che passa da Parma: l'obiettivo può essere quello di avere diversi collegamenti Nord-Sud e Sud-Nord che durante il giorno servono anche i cittadini di Parma. Da quel che mi risulta è stata utilizzata dalla Barilla per raggiungere la propria sede di Pedrignano".