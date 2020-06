Lezioni gratuite online di preparazione ai test nazionali

Anche quest’anno l’Università di Parma propone lezioni gratuite rivolte agli studenti che intendono partecipare, per l’anno accademico 2020-21, alle prove di ammissione ai Corsi di Laurea a numero programmato nazionale di settembre. La novità è che, a differenza degli anni precedenti, le lezioni saranno fruibili interamente online sulla piattaforma Teams.

Per partecipare alle lezioni è necessario iscriversi compilando i form online che saranno aperti da lunedì 15 giugno alle 9 a mercoledì 15 luglio alle 12:

https://www.unipr.it/node/27973 per i corsi di area medico-sanitaria (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni sanitarie)

https://www.unipr.it/node/27972 per il corso di Architettura Rigenerazione Sostenibilità.

Le lezioni per l’ammissione ai corsi di area medico-sanitaria si terranno dal 23 al 31 luglio e forniranno un inquadramento sui contenuti essenziali delle principali discipline oggetto delle prove di ammissione e sulle modalità di svolgimento dei test. Le lezioni saranno tenute da docenti dei Dipartimenti di Medicina e Chirurgia, Scienze Medico-Veterinarie, Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche e Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale.

Giovedì 23 luglio, dalle 10 alle 13, si terrà anche l’incontro di preparazione per gli studenti interessati al test di Architettura Rigenerazione Sostenibilità. L’incontro sarà tenuto da alcuni docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Le lezioni saranno disponibili online collegandosi a Microsoft Teams. Qualche giorno prima sarà inviato a tutti gli iscritti il link per l’accesso.

Per informazioni relative alla didattica dei corsi:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

prof. Stefano Grolli, e-mail stefano.grolli@unipr.it (per le lezioni relative all’area medico-sanitaria)

prof.ssa Eva Coisson, e-mail eva.coisson@unipr.it (per l’incontro relativo ad Architettura Rigenerazione e Sostenibilità)

Per informazioni amministrative su entrambi i corsi: Servizio Orientamento in Ingresso, e-mail orienta@unipr.it